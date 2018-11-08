В Московском зоопарке у редкой породы мартышки родился детеныш

В Московском зоопарке произошло знаменательное событие. У редкой породы мартышки диана впервые за пятнадцать лет родился детеныш. Этот вид мартышек занесен в Международную Красную книгу
Малыш появился на свет 26 октября, его вес около 600 грамм.
Согласно информации, опубликованной на странице Московского зоопарка в Facebook, в настоящее время детеныш все время находится рядом с мамой Фионой, а его отец по кличке Тувай держится в стороне, чтобы не беспокоить мать и детеныша. первые три месяца питание малыша будет включать в себя материнское молоко, а потом он начнет переходить на пищу, предусмотренную для взрослых особей.
Пока не удалось выяснить пол новорожденного детеныша. Через пять-шесть месяцев детеныша осмотрит ветеринар и сделают необходимые прививки. Тогда же детенышу дадут имя.
Фото: iz.ru
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