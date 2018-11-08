В Карелии собака спасла хозяйский дом от кражи

В Медвежьегорском районе возбуждено уголовное дело по факту попытки кражи из дома.

Как сообщают сотрудники МВД Карелии в полицию Медвежьегорского района поступило обращение от 43-летней жительницы, проживающей на первом этаже дома.

Она сообщила, что ее разбудил лай собаки. Женщина вышла из спальни и увидела, что окно в соседнем помещении разбито, потом заметила незнакомого мужчину, который тут же исчез.

В процессе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого: им оказался 48-летний житель района.

Следствие полагает, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пробрался в дом с целью кражи имущества. Увидев дом, в котором, как он решил, никто не проживает, он разбил оконное стекло на первом этаже и проник внутрь. Затем начал осматривать дом и вдруг услышал за спиной рычание собаки.

Он оглянулся и заметил большую собаку, потом услышал шаги и увидел хозяйку. Мужчина побежал к выходу и вышел из дома уже через дверь.

По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: ptzgovorit.ru

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