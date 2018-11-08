В Жигулевском заповеднике спасли ястреба-тетеревятника

28 октября 2018г., во время снегопада, был обнаружен ястреб-тетеревятник. Птицу нашла сотрудница отдела охраны Жигулевского заповедника, Васельцова Татьяна Михайловна. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте заповедника, мокрого ястреба-тетеревятника покормили, посушили и хотели выпустить на свободу, он птица не смогла взлететь. Пернатого обитателя отправили на осмотр к ветеринару в приют для животных "Дом Айболита" национального парка "Самарская Лука". В приюте он проведет зимние холода.
Ястреб-тетеревятник - это хищная птица, представитель семейства ястребиные, самый крупный представитель рода настоящие ястребы. Этот вид обитает в странах и Европы и Северной Америки, а также в Азии до лесотундры.
Ястребы-тетеревятники ведут оседлый образ жизни. Вес взрослых самцов может колебаться от 630 до 1100 г. В длину эти птицы могут достигать 55 см. Размах крыльев ястреба-тетеревятника составляет от 98 до 104 см.
Фото: ekovolga63.ru
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