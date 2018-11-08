В Великобритании дикий лебедь подружился со своим спасителем

В Великобритании тридцатидевятилетний житель города Сент-Ив Роб Адамсон обнаружил на пляже раненого птенца лебедя. Мужчина взял его к себе на яхту, чтобы потом снова отпустить лебедя на волю, когда тот выздоровеет. Утенку дали имя Сидни, он даже подружился с собакой чихуахуа, которая тоже жила у Роба.

Лебеденку очень понравилось жить на яхте. Птенец стал ручным, он привык к домашней обстановке. Сидни даже стал засыпать в постели хозяина.

Когда лебедь подрос, Роб Адамсон отдал его специалистам общества защиты животных, чтобы те выпустили лебедя в дикую природу.

Можно было подумать, что история закончилась, но через три месяца из общества позвонили с просьбой взять лебедя обратно домой. Выяснилось, что лебедь очень скучал и даже не контактировал с другими особями. Роб сообщает, что когда Сидни вернулся домой, то почувствовал себя гордым отцом. Мужчина не думал, что когда-нибудь встретит своего лебедя снова. Роб очень благодарен сотрудникам из общества охраны животных.

Лебедь Сидни снова будет жить в марине на яхте Роба Адамсон.

Фото: moya-planeta.ru

Читайте также:

В Британии найден необычный лебедь - он неубиваемый...