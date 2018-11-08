В Чехии хотят запретить содержание диких животных в цирках

В Чехии планируют запретить выступления с дикими зверями в цирках. С таким предложением выступило министерство сельского хозяйства Чехии.
В настоящее время в выступлениях в цирке запрещено использовать тюленей, жирафов, гиппопотамов и детенышей обезьян. Власти республики убеждены, что в цирках могут выступать только домашние животные: лошади, верблюды или ламы. Если предложение министерства будет принято, то животных поместят в специальные центры.
Администрация цирков, которых в Чехии около 12, отрицательно отнеслось к данному предложению. Руководство цирков заявляет, что дикие животные содержатся в цирках в хороших условиях, что подтверждают регулярные проверки. Центры же, в которые могут переселить животных, не соответствуют необходимым требованиям, которые должны соблюдаться при содержании дикий зверей.
Фото: iz.ru
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