Московские зоозащитники выкупили 55 арестованных шпицев

Все службы, подключенные к мероприятию по спасению большого количество собак, проявили оперативность и сплоченность команды. Также неравнодушные жители Мурманска оказывали поддержку "Центру временного содержания животных", принося пеленки, корм и медикаменты для шпицев.
Для того, чтобы обеспечить перелет из Мурманска в Москву, нужно было скупить почти все переноски для животных, которые удалось найти в зоомагазинах. По словам членов сообщества помощи шпицам, собаки находятся в ветеринарном центре, там им назначено лечение. После этого зоозащитники займутся поисками хозяев для шпицев.
Оставшихся в Мурманске собак забрали местные зооволонтеры из организации "Подари шанс" и управляющая компания, перед которой у заводчицы есть долги.Согласно ранее поступившей информации, в середине октября судебные приставы при участии полиции и активистов смогли изъять и спасти больше 80 шпицев у заводчицы, которая содержала их в антисанитарных условиях. Животные жили в маленьком тесном помещении, у них началось обезвоживание организма. Зоозащитники подозревали, что у многих собак на фоне этого развился сахарный диабет и демодекоз.О положении собак стало известно, когда арендаторы соседних помещений начали жаловаться на неприятный запах.
Фото: doggos.ru
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