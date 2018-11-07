История удивительной дружбы между собакой и уткой

Известно, насколько чуткими и нежными бывают животные, людям есть чему у них поучиться. Яркий пример этому собака по имени Вендетта и утка Лемони, которые стали лучшими друзьями, хотя они такие разные.
Владелица питомцев, девушка Наташа. Она живет на юге Франции, занимается фотографией. Наташа устроила для своих питомцев фотосессию. В результате получилась серия удивительных фотографий, иллюстрирующих любовь собаки-овчарки Вендетты и утки породы индийский бегун.
Как рассказывает хозяйка, собака Вендетта — очень добрая, поэтому когда в доме Наташи появился еще один питомец — маленький утенок, она сразу познакомила его со своей собакой.
Потом девушка заметила, что утенок Лемони совсем не боится собаку и везде за ней бегает. Так они подружились. Когда Лемони подросла, Наташа стала брать утку с собой на прогулку с Вендеттой.
Фото: fishki. net
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