В Вологде из частного дома сбежал сервал

В Вологде из частного дома сбежал кот породы сервал.

Это произошло в микрорайоне Элма в районе коттеджного поселка Роща, когда у гаражей дети обнаружили большое животное. О странной встрече, которая напугала их, дети рассказали родителям. Родители обратились в правоохранительные органы.

Сотрудники выехали на место. Они решили, что, возможно, хозяева сервала живут в одном из домов коттеджного поселка, потому что такая порода кошек из числа доростоящих.

Для обеспечения безопасности директор местной школы дала распоряжение подагогам оповестить родителей учащихся о том, что чтобы они забрали детей домой.

Хотя сервал принадлежит к семейству кошачьих, он не относится к домашним животным. Сервал относится к семейству кошачьих, но не является домашним животным. Сервал — хищник, поэтому представляет угрозу для людей.

В настоящее время животное вернули хозяйке.

Фото: ranpress. ru

Читайте также:

Самые дорогие кошки мира