В Вологде из частного дома сбежал сервал

В Вологде из частного дома сбежал кот породы сервал.
Это произошло в микрорайоне Элма в районе коттеджного поселка Роща, когда у гаражей дети обнаружили большое животное. О странной встрече, которая напугала их, дети рассказали родителям. Родители обратились в правоохранительные органы.
Сотрудники выехали на место. Они решили, что, возможно, хозяева сервала живут в одном из домов коттеджного поселка, потому что такая порода кошек из числа доростоящих.
Для обеспечения безопасности директор местной школы дала распоряжение подагогам оповестить родителей учащихся о том, что чтобы они забрали детей домой.
Хотя сервал принадлежит к семейству кошачьих, он не относится к домашним животным. Сервал относится к семейству кошачьих, но не является домашним животным. Сервал — хищник, поэтому представляет угрозу для людей.
В настоящее время животное вернули хозяйке.
Фото: ranpress. ru
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