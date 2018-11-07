Исследователи из университета Тафтс вырастили лапу у лягушки

Исследователи из университета Тафтса штата Массачусетс отрастили лапку у лягушки. Полученный результат позволяет предположить, что наука найдет способ восстановления конечностей и для людей.

Замечено, что плоские черви, рыбы и некоторые земноводные обладают способностью к регенерации поврежденных частей тела. Млекопитающие же утратили такую способность в процессе развития в результате химического сдвига в организме.

Учитывая изменения в процессе эволюции, ученые стремятся добиться аналогичного процесса и у человека. Опыт был проведен на африканских лягушках, у которых наиболее способности к восстановлению выражены довольно слабо. Если африканская лягушка потеряет лапу, то на ее месте образуется тонкий шип хряща.

Специалисты провели опыт с использованием прогестерона, полового гормона, оказывающего влияние на процесс заживления ран. У лягушек были ампутированы конечности, а после этого они были помещены в биореактор, где имело место указанное вещество в виде геля. Эксперимент показал, что после окончания суток начался процесс роста ткани, который длился девять месяцев. Лягушки смогли пользоваться своими лапами, напоминающими весла, в плавании.

По словам автора исследования, его команда недавно начала использовать более сложные коктейли в биореакторе. Было установлено, что это вызывает рост конечностей с частичными пальцами, которые гораздо лучше сформирован, хотя эта работа еще не опубликована.

Майкл Левин, главный автор исследования заявил, что конечности человека тоже могут быть восстановлены, исследователям нужно найти соответствующие химикаты, чтобы добавить в увеличенный биореактор. По мнению ученого, человеческий организм знает, как отрастить конечность, так как делал это в период эмбрионального развития.

Фото: hodor.lol

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