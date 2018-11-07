В Японии инженеры разработали дистанционную систему управления собакой

Исследователи из Университета Тохоку в Японии нашли метод дистанционного управления собакой, которая находится далеко от хозяина. Для этой цели был разработан специальный светоизлучающий жилет. На вид выглядит довольно сложным, но на самом деле просто на собачьем жилете прикреплены фонари, они загораются и светят в нужном направлении по команде оператора, который находится удаленно. Собака начинает двигаться, ориентируясь на световые точки. Иными словами, она идет так, как будто следует маршруту карты.

Полученные данные помогут в дальнейшем смоделировать алгоритм поведения собаки при оказании помощи людям в районах стихийных бедствий. В жилет встроена камера дистанционного наблюдения, с помощью которой можно оценивать ситуацию и корректировать передвижения собаки через завалы.

Фото: news. rambler.ru

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