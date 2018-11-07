В Сызрани четыре часа спасали кошку

В Сызрани кот попал в западню на Ильинском мосту, расположенном в центре города. Неравнодушные местные жители сразу отправились на помощь животному, попавшему в беду.
Григорий Дементьев, житель Сызрани, взял экипировку, трос, спустился с моста, но кот не давался в руки, а наоборот, забился далеко и его нельзя было вытащить. Мероприятия по спасению кота проходили с 20:00 до 00:00, но, к сожалению, результата не дали. Горожане вызвали спасателей.
Спасатели, используя лестницу, поднялись на опору и хотели поймать кота с помощью веревки, но кот спрыгнул с высоты прямо в реку. Кот барахтался в холодной воде, начал карабкаться на бетонный фундамент одной из опор, но у него ничего не получилось. Егор Клочков, следивший за животным, спустился в реку и поймал испуганного кота.
Спасателя животного отправили греться и переодеваться, а кота на консультацию к ветеринару. Спасенное животное оказалось кошкой, возрастом меньше одного года. Кошка находится в шоковом состоянии, одной из своих спасительниц животное прокусило руку.
Ветеринар осмотрел кошку, ей сделали антибиотики. Осмотр и процедуры были сделаны бесплатно, за что жители поблагодарили ветеринара, а также спасателей, которые смогли спасти животное.
Для кошки нашли человека, который согласен взять ее на передержку. Когда кошка придет в свое нормальное состояние, ее будут стерилизовать, а затем искать для нее новых хозяев.
Нужно сказать, что кошка сама залезла на опору по трубе. Скорее всего, напугалась чего-то и убегая от опасности сама загнала себя туда, откуда не смогла выбраться.
Фото: progorodsamara.ru
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