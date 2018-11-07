В Нью-Йорке утка-мандаринка покорила интернет

В Нью-Йорке в Центральном парке была замечена утка-мандаринка. Вокруг птицы сразу поднялся сильный ажиотаж: она напоминает игрушку, такое яркое и пестрое у нее оперение.

Утка-мандарина не обитает в США, поэтому ее присутствие в парке Нью-Йорка поразило орнитологов. Неужели птица смогла перелететь океан? Осмотр птицы показал, что она здорова, хорошо себя чувствует, вполне приспособлена к жизни в дикой природе - может летать, самостоятельно добывать себе пищу. Утку-мандаринку оставили в Центральном парке Нью-Йорка.

Птицу уже засняли на видео, которое выложили в социальных сетях. Видео с уткой-мандаринкой уже набрало тысячи просмотров.

23 октября в восточной части Москвы тоже видели уток-мандаринок, занесенных в Красную книгу.

Фото: iz.ru

Читайте также:

Утку с выводком утят спас на МКАД внимательный водитель

Из жизни пернатых: селезни-рекордсмены