В Австралии на мужчину напала акула

В Австралии на мужчину, который занимался серфингом, напала акула. Она успела укусить его за ногу, но серфингист смог все-таки отбиться от акулы.

По сообщению местной радиостанции инцидент произошел в штате Новый Южный Уэльс. 43-летний мужчина катался на серфе, в это время акула напала на него и толкнула в воду. Акула укусила мужчину за ногу, но он смог отбиться от нее доской для серфинга. Как только серфингист добрался до берега, он поехал в больницу.

В настоящее время самочувствие мужчины нормальное, он проходит лечение, осталась рана около двадцати сантиметров на икре.

В связи с данным инцидентом все пляжи закрыли.

19 октября также произошел инцидент столкновения акулы с человеком: в австралийском штате Квинсленд акула длиной два метра запрыгнула в лодку к мужчине, который находился на рыбалке со своими сыновьями.

Фото: iz.ru

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