Выяснено, что черноногая кошка самая опасная на планете - Новости о кошках

Выяснилось, что черноногие кошки, которые обитают в Южной Африке, являются самыми опасными в мире. Эти представители кошачьих весят всего около трех килограммов, но при этом они, по мнению ученых, самые опасные хищники.

Длина тела черноногих кошек от 26 сантиметров до полуметра, высота их около 20 сантиметров. Ночью эти кошки, или Felis nigripes могут поймать столько же добычи, сколько, например, леопард за полгода. Объектом охоты для Felis nigripes являются грызуны, птицы и другая мелкая добыча. У этой породы очень быстрый обмен веществ, поэтому этим животным постоянно нужно пополнять запасы энергии, а значит, больше питаться.

Черноногие кошки за одну ночь могут поймать от 10 до 14 животных, то есть раз в 50 минут какое-то животное становится их жертвой. Охотятся Felis nigripes очень эффективно: если они видят свою живую цель, то в 60 процентах случаев они достигают ее. Стоит отметить, что успешность охоты львов 20-25 процентов.

Благодаря своим небольшим размерам и защитной окраске, черноногие кошки могут прятаться в высокой траве. По этой же причине за этими животными сложно наблюдать, они не часто попадают на камеры, которые устанавливают в местах их обитания.

Самый любимый способ охоты Felis nigripes - позиция ожидания: они ждут, когда добыча сама попадется в их лапы. Едва заметив норку грызуна, Felis nigripes замирают и могут не менять позу до двух часов, ожидая, пока грызун сам покинет норку.

Несмотря на невероятные охотничьи успехи, Felis nigripes находятся под угрозой исчезновения.

В 2016 году группа австралийских ученых под руководством Тима Догерти из Университета Дикина недавно сделали вывод, что домашние кошки за прошедшие 500 лет полностью истребили 63 вида животных и поставили на грань вымирания сотни других.

Ответственность за это лежит на людях, так как они, расселяясь по всей территории планете, брали с собой домашних питомцев, которые, оказавшись в новой среде, охотились на местных животных, которые не могли им сопротивляться.

Фото: kareliyanews.ru

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