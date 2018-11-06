В Чувашии для выхухоли будет создана охраняемая территория

Выхухоль получила статус "исчезнувший вид".
Исследователи на протяжении многих месяцев изучали территории Нижнего Присурья в Чувашии, где была найдена русская выхухоль. Это животное не встречалось в Чувашии уже около 17 лет. Сейчас в республике будут создавать специальную охраняемую территорию регионального значения для сохранения русской выхухоли.
В 2016 году выяснили, что выхухоль обитает в некоторых озерах западной части заповедника "Присурский". Все лето этого года исследователи занимались изучением мест обитания этого животного.
По словам Евгения Осмелкина, директора государственного природного заповедника "Присурский", на основании полученных данных можно говорить о стабильной, успешной популяции русской выхухоли. Самым распространенными зонами обитания у этого животного являются крупные лесные озера, где численность выхухоли может достигать пяти семей.
Известно, что раньше эти животные были объектом промысла, так как имеют ценный мех. В результате охоты число выхухолей уменьшилось. В настоящее время насчитывается около 30 тысяч особей этих животных.
Фото: 5kogotkov.com
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