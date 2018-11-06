Двадцать белых медведей с детенышами гуляют по селу на Чукотке

Около двадцати белых медведей со своими детенышами вышли к национальному селу Рыркайпий на Чукотке.
Медведи в ожидании того момента, когда воды в Северном Ледовитом океане превратятся в лед. Медведи подошли к селу, видимо, из интереса, чтобы увидеть жителей.
Администрация села сообщила, что через данный населенный пункт проходит миграционный путь белых медведей. Процесс глобального потепления способствовал тому, что вода в океане превращается в лед позднее, чем это было раньше.
В 2017 году белые медведи тоже бродили по селу. В тот период для них создали специальные кормовые базы.
По словам ученых, медведи стали более спокойными и прибавили в весе, стали более доброжелательно относиться к человеку.
Белые медведи являются наиболее опасными северными животными. Для самого же белого медведя большую угрозу представляет сам человек.
Бывают случаи, когда медведи сами нападают на людей.
Фото: rueconomics.ru
Читайте также:
Почему белый медведь не мерзнет?
Белый медведь снова стал полновластным хозяином...
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Вашингтон требуют от Москвы и Пекина перестать торговать с Тегераном. Иначе, предупредил Майк Помпео, Россию и Китай ждут серьезные последствия.
Пока Киев, заявил украинский депутат, ограничится дипломатическими методами. Военный сценарий страна еще не рассматривает, сообщил он.
Бывший президент Франции Николя Сакрози считает, что из санкций Россия отдаляется от Европы и сближается с Китаем. По его мнению, необходимо предотвратить такое развитие событий.
Cоветник президента Турции по внешней политике Исмаил Сафи рассказал "Правде.Ру" о том, как и почему Европа и США не поддержали Турцию, о самом большом достижении четырехстороннего саммита в Стамбуле и о том, что может ускорить окончание войны в Сирии.