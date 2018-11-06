Двадцать белых медведей с детенышами гуляют по селу на Чукотке

Около двадцати белых медведей со своими детенышами вышли к национальному селу Рыркайпий на Чукотке.

Медведи в ожидании того момента, когда воды в Северном Ледовитом океане превратятся в лед. Медведи подошли к селу, видимо, из интереса, чтобы увидеть жителей.

Администрация села сообщила, что через данный населенный пункт проходит миграционный путь белых медведей. Процесс глобального потепления способствовал тому, что вода в океане превращается в лед позднее, чем это было раньше.

В 2017 году белые медведи тоже бродили по селу. В тот период для них создали специальные кормовые базы.

По словам ученых, медведи стали более спокойными и прибавили в весе, стали более доброжелательно относиться к человеку.

Белые медведи являются наиболее опасными северными животными. Для самого же белого медведя большую угрозу представляет сам человек.

Бывают случаи, когда медведи сами нападают на людей.

Фото: rueconomics.ru

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