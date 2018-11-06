На Сахалине спасли больного тюленя

Сотрудники фонда защиты природы "Зеленый Сахалин" в течение двух дней проводили операцию по спасению больного тюленя. По словам руководителя фонда, Александра Иванова, о том, что на берегу моря недалеко от Горнозаводска лежит тюлень, который лежит без движения, сообщил местный житель, обратившийся в Единую дежурно-диспетчерскую службу Невельского района.

На место выехали сотрудники фонда и увидели взрослого самца тюленя. Животное весило около 500 килограммов.

Как рассказывает Александр Иванов, удалось определить, что у животного пищевое отравление, а также есть повреждение век. В течение двух последующих дней специалисты "Зеленого Сахалина" выезжали на берег, чтобы обработать раны тюленя, давали ему лекарства, чтобы снять последствия интоксикации.

В результате на третий день тюлень уплыл в море. Однако, если бы ни житель Невельского района, своевременно сообщивший о том, что тюленю нужна помощь, итог мог быть печальным.

Специалисты фонда "Зеленый Сахалин" напоминает жителям, что нельзя близко подходить к морским обитателям, так как предсказать, как поведет себя животное, невозможно.

Изымать животных из из их естественной природной среды строго запрещается. Это могут делать только компетентные организации, такие фонд защиты природы "Зеленый Сахалин".

В случае обнаружения пострадавшего животного обратиться можно по телефону +7 914 765-90-00 или в ЕДДС по номеру 112.

Фото: kaliningrad.kp.ru

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