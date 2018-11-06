Житель Волгограда завел в квартире волка

В Волгограде, медицинский работник дома престарелых, Иван завел в своей квартире настоящего степного волка. Соседи мужчины не в восторге от соседства с серым хищником, но повлиять на эту ситуацию никак не могут.
Несколько лет назад Ивану предложили взять к себе маленького волчонка, мать и отца которого подстрелили во время охоты. Мужчина согласился. Волчонка он назвал Серый, и питомец так и остался жить в квартире. Также с Иваном живут его дочка и еще две собаки породы терьер.
Хозяин животного сообщает, что его домашний волк гораздо умнее собак. Волк научился открывать окна и выключать свет по команде.
Первое время волк скучал по свободе и выл на луну, но затем перестал. Для того, чтобы Серому не было скучно, они ежедневно пробегают по 25 километров.
Тот факт, что волк привязался к нему, мужчина не считает необычным. Он сообщает, что Серый не доставляет ему никаких забот, и на проживание волка в квартире жаловались только прохожие, но полиция не нашла следов нарушения, так как волк состоит на учете, привит и имеет необходимые документы.
В настоящее время мужчина планирует приобрести загородный участок, чтобы переехать туда с дочерью и животными.
Фото: korzik.net
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