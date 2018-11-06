В США собака убегает из дома ради бургеров

В США собака по кличке Принцесса убегает ночью дома, чтобы просить еду у посетителей местного "Макдоналдса". Об этом сообщает ее хозяйка Бетси Райс на своей странице в Facebook.
Хозяйка собаки стала обращать внимание на некоторые странности в поведении своего питомца. Принцесса уходила из дома на всю ночь и возвращалась только утром. Кроме того, за последнее время собака набрала в весе. Бетси захотела выяснить, в чем же дело.
Однажды она решила проследить за своей собакой: дождалась, когда Принцесса снова убежит из дома, затем села в машину и поехала за ней. Выяснилось, что Принцесса сидит у "Макдоналдса" и просит еду, а люди угощают ее бургерами и картошкой фри.
Бетси пишет, что уже устала отучать свою питомицу от этой привычки и призывает жителей не давать ее собаке еды. Она сообщает, что ее собака не бродячая, просто хитрая, ведет себя так, как будто она бездомная, пытается вызвать у прохожих жалось к себе, чтобы выпросить бургер.
Пост Бетси Райс набрал уже более 270 тыс. лайков и 250 тыс. репостов в социальной сети. Пользователи прозвали ее собаку " собакой-обжиракой".
Фото: iz.ru
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