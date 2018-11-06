Подмосковные бобры "режут" деревья

Жители Подмосковья поведали о поведении бобров, которое стало угрожающим после расчистки берега Яузы. Как рассказывают жители Мытищ, "голодные и обездоленные бобры" бродят ночью вдоль берега и "режут" деревья, которые были посажены вдоль реки.

Люди волнуются, что бобры на период холодов могут остаться без укрытия и питания, так как "хатки" и корневища водных растений, которые служат пищей для бобров - уничтожены.

На данный момент в министерстве экологии и природопользования Подмосковья пока не дали никаких комментариев по данному вопросу.

31 октября Александр Коган, советник губернатора Подмосковья, сообщил, что эта ситуация взята под контроль, техника будет обходить норы бобров и ни одно животное не пострадает.

Фото: lenta.ru

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