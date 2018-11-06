Жители Ставрополя смогут придумать имена новым питомцам зоопарка

В зоопарке Ставрополя поселились новые редкие питомцы: голубые бараны, лани и рыси, а также эму - самая крупная австралийская птица. Теперь эти животные стали обитателями парка Победы.

Для голубых баранов будут созданы специальные вольеры с необходимым ландшафтом.

В Ставрополь все животные прибыли парами, поэтому есть надежда на то, что вскоре новые обитатели зоопарка обзаведутся детенышами.

Новых питомцев пока никак не назвали.

В зоопарке будет проведен конкурс на самые интересные имена для новых животных.

Любой посетитель зоопарка может предложить свой вариант имен, оставив свои предложения в кассе зоопарка.

Автора самого лучшего предложения ждет подарок - абонемент на посещение зоопарка.

Фото: nevworker.ru

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