Жители Ставрополя смогут придумать имена новым питомцам зоопарка

В зоопарке Ставрополя поселились новые редкие питомцы: голубые бараны, лани и рыси, а также эму - самая крупная австралийская птица. Теперь эти животные стали обитателями парка Победы.
Для голубых баранов будут созданы специальные вольеры с необходимым ландшафтом.
В Ставрополь все животные прибыли парами, поэтому есть надежда на то, что вскоре новые обитатели зоопарка обзаведутся детенышами.
Новых питомцев пока никак не назвали.
В зоопарке будет проведен конкурс на самые интересные имена для новых животных.
Любой посетитель зоопарка может предложить свой вариант имен, оставив свои предложения в кассе зоопарка.
Автора самого лучшего предложения ждет подарок - абонемент на посещение зоопарка.
Фото: nevworker.ru
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