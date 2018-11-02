В Мурманске волонтеры ищут хозяина для селезня

Волонтеры Мурманска ищут новый дом для селезня. У птицы сломано крыло. Ранее селезень был прооперирован, но, несмотря на это, летать он не сможет, а значит и жить в дикой природе. Зоозащитники фонда "Ищу Человека" рассказывают, что утенок обладает очень хорошим характером, селезень легко идет на контакт с человеком, любит компании, питается размоченным собачьим кормом.
Селезень уже никогда не сможет подняться в воздух, но зато он покоряет водную стихию: утенок обожает купаться в ванне. У него не очень много времени на поиски жилья - всего две недели.
Жители Мурманска советуют взять его в частный домой, а хозяйка приюта для птиц "Крылья мира" уже сообщила, что готова взять селезня себе.
Фото: nord-news.ru
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