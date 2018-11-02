В Брянской области будут чипировать все поголовье рогатого скота

Во всех сельскохозяйственных организациях Брянской области запланировано внедрение чипов всему поголовью крупного рогатого скота. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз на VII Славянском международном экономическом форуме, на данный момент чипировано 22.48 тыс. голов крупного рогатого скота молочного направления 358.5 тыс. голов скота мясного направления.

В будущем в планах провести чипирование животных не только в племенных хозяйствах, но и во всех подотчётных сельхозорганизациях региона. Это мероприятие связано с "задачами по интеграции племенного животноводства России в международную систему племенной работы, повышению конкурентоспособности отечественной племенной продукции на зарубежных рынках", сообщил губернатор.

Брянская область в числе первых начала формировать единую информационную систему племенного животноводства. В основу этой системы положена электронная идентификация с помощью чипирования.

Информационная система представляет собой комплекс связанных между собой процессов и процедур от вживления животному чипа. Чип состоит из пятнадцати цифр, до получения, хранения, обработки информации о каждом животном при его содержании, выращивании, разведении, продаже, транспортировке и убое, отметил глава региона.

VII Славянский международный экономический форум состоялся сегодня, 2 ноября 2018 года, в Брянске. Форум инициирован Правительством Брянской области при поддержке Информационного агентства AK&M. Тема форума - "Экономика в цифровой экосистеме".

Участники форума - представители профильных профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодёжи разных регионов. Общее число участников более 1,3 тыс. человек.

ПАО "Сбербанк" - генеральный спонсор мероприятия.

Фото: newstracker.ru

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