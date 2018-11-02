В иркутском питомнике спасают льва

В иркутский питомник поступил лев, которого бросил хозяин. Животное ослабело от голода, бывшего хозяина льва ищет полиция.

Лев был найден накануне в пригороде Иркутска. Ранее животное содержалось в помещении, расположенном на территории одного из частных домов. Животное находилось под охраной сторожа.

Как сообщают в ведомстве, льва было нечем кормить. Животное забрали сотрудники питомника К-9.

В настоящее время лев на карантине, он очень похудел, его кормят по специальному графику и маленькими порциями мяса.Недавно лев был переселен в теплый вольер, за состоянием его здоровья следит врач-ветеринар. Администратор питомника отметил, что в также в питомнике обитает львица, которую привезли из цирка, гастролирующего в городе. Ее также пришлось спасать от гибели, так как когда львица заболела и не могла больше выступать, ее планировали усыпить.

Фото: ria.ru

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