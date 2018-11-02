Жителей Ноябрьска беспокоит не ушедший в спячку медведь

Местные жители Ноябрьска беспокоятся за медведя, который не впал в спячку. Бурый хищник был замечен 1 ноября около 21:00 по пути в дальнее СМП. Очевидец, Дмитрий Ануфриев на своей странице в "ВКонтакте" выложил видео, на кадрах которого медведь переходит проезжую часть. Медведя удалось заснять на видео и другим местным жителям. Как пишут пользователи, это место часто является местом встречи с хозяином тайги.

Пользователь Aleks Svart сообщает, что ехал в середине октября в 12 ночи с Дальнего СМП. Стоявшего на задних лапах медведя, сначала принял за голосовавшего человека,но, подъехав поближе, рассмотрел хищника и быстро объехал его. Видеорегистратора в машине, к сожалению, не было, сообщает Aleks Svart.

Фото: inftaiga.ru

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