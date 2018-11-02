В Челябинске спасли сову, занесенную в Красную книгу

В Челябинске зоозащитникам удалось спасти филина, занесенного в Красную книгу. Птицу прятали в шкафу и хотели продать через интернет, разместив объявление на "Авито". Продавец совы сообщил, что нашел птицу в лесу, сова была испачкана мазутом. Но, вместо того, чтобы помочь птице, ее решили продать за 3000 рублей. Мужчина разместил объявление на различных интернет-барахолках и даже в сообществе "Птицы Челябинской области".

Администраторы сообщества, увидев такое предложение о продаже, начали операцию по спасению совы. Они связались с продавцом и выяснили, что птица содержится в шкафу и в качестве еды получает мясо и хлеб, что недопустимо.

Зоозащитники решили действовать следующим образом: найти подставного покупателя и при продаже птицы взять продавца с поличным.

Как рассказывает орнитолог Евгений Попов, с продавцом сначала списались, попросили выслать фотографии совы. Это было ужасное зрелище: он даже не стал отмывать птицу от мазута, было похоже, что, когда филин расчесывал перья, он скорее всего наглотался этой отравы. Потом орнитологи созвонились с продавцом. По разговору стало ясно, что это за человек: он общался с покупателем, используя нецензурную лексику, говорил о птице не как о живом существе, а как о куске железа.

Затем зоозащитники обратились в Минэкологии и полицию, так как продажа птиц, занесенных в Красную книгу- подсудное дело. На встречу пришел подставной покупатель под прикрытием полицейских. Когда филин оказался в безопасности, перед продавцом раскрыли все карты. На продавца совы заведено административное дело.

Сейчас сова находится в приюте Карена Даллакяна. Птицу осмотрел ветеринар, ее отмыли от мазута. Нужно надеяться, чтобы не было интоксикации. Когда сова поправиться, ее выпустят на свободу.

Фото: news.rambler.ru

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