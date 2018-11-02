В Китае панды встретили первый снег

В Китае отдыхающим удалось сделать видео, на кадрах которого видно, как панды радуются первому снегу. Медведи играют с мячом, кувыркаются, едят бамбук. Видео было сделано в павильоне, расположенном рядом с горнолыжным курортом Ябули.

Панды по кличке Сыцзя и Юю приехали с юга КНР, где снег - редкое явление. После длительного снегопада толщина снежного покрова во дворе павильона была 20 сантиметров. Сначала животные испугались необычного для них природного явления.

Ранее поступала информация о том, что теперь в Китае не разрешают фотографироваться с пандами. Штраф составляет тысячу юаней, что около 150 долларов. Такое решение пришлось принять потому, что животные, контактируя с людьми, могут заразиться инфекционными заболеваниями.

Фото: ria.ru

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