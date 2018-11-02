В Московском зоопарке поселилась амурская лесная кошка

Амурская кошка - редкий вид бенгальской породы. В природной среде они живут в бассейне реки Амур. Также ареалом их обитания является побережье Японского моря. Дальневосточные кошки также живут в некоторых заповедниках - Ханкайском, Уссурийском, Лазовском и других.
Как сообщает генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, амурская кошка поселилась в зоопарке в начале осени, привезли ее из Новосибирского зоопарка.
Новая обитательница доброжелательно относится к людям, интересуется гостями зоопарка. Она еще не совсем адаптировалась на новом месте, ее могут напугать слишком громкие звуки, резкие движения, из-за чего она может прятаться во внутреннем помещении.
В свободное время кошка изучает вольер и играет. Ей всего шесть месяцев. Кошка ведет себя очень активно. Она уже привыкла к сотрудникам, которые ухаживают за ней, узнает их. В рацион новой обитательницы входят: куриное мясо, говядина и злаковые корма.
Дальневосточные лесные коты обладают довольно скрытным характером, по натуре они достаточно осторожны. В зоопарке проводятся показательные кормления, во время которых рекомендуют наблюдать за этим животным.
Все желающие смогут полюбоваться дальневосточной красавицей в экспозиции "Фауна России" в 11:00 со вторника по пятницу.
Фото: mt.riafan.ru
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