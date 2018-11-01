Домашние животные в США: сколько стоит обзавестись питомцем?

Жители США, желающие завести питомца, сталкиваются с определенными обязательными расходами.

Наиболее бюджетный вариант приобретения кошки или собаки - это взять животное из приюта. В США разведение и продажа животных находятся под контролем. Это бизнес, связанный с большими расходами, оформлением лицензий, получением разрешений и т.д. поэтому приобретение породистой собаки будет дорогостоящим удовольствием. В США даже за кота обычной породы нужно заплатить около 100 долларов.

Возможно, питомца вам смогут подарить соседи, если у них произошло пополнение. Но такой вариант маловероятен, так как большая часть питомцев в США стерилизована, согласно американской политике.

Если же вы просто захотите раздать котят, то соседи непременно сообщат в соответствующие инстанции о том, что вы занимаетесь незаконным разведением животных.

Еще один способ завести питомца - это пойти в приют. Выбрать понравившееся животное довольно просто, но забрать его домой довольно не просто. Прежде чем вы заберете животное, вам нужно будет оплатить услуги по его стерилизации, потом ему сделают прививку, оформят страховку и отдадут вам. Стоить это будет единоразово от 50 до 100 долларов.

Цены на лицензии разные в каждом штате, но в целом это около 20 долларов. Если же ваш кот без ошейника и жетона случайно окажется на улице, то его тут же по закону должны забрать в приют. В приют могут сообщить и ваши соседи. И доказать потом, что это ваш кот, будет проблематично. Штраф за отсутствие лицензии несколько сотен долларов. Плюс к этому стоимость прививок и ветеринарный осмотр.

По статистическим данным кот в США обходится примерно в 200 долларов в год.

Завести собаку в США тоже нелегка задача. Если вы не планируете заводить карманную собаку, то сначала вы должны будете объяснить, в каких условиях вы живете, чтобы убедиться в том, что у вас есть место для содержания животного.

Затем у вас могут запросить справку от домовладельца о том, что он не возражает в отношении собаки. Нужно отметить, что большая часть правил домового содержания ограничивает вес или размер собаки, поэтому это нужно иметь ввиду.

Затем выбранную собаку кастрируют, вакцинируют и оплатят год лицензии. Для того, чтобы стать владельцем непородистой собаки, нужно заплатить около 100 долларов. Кроме лицензии на год, нужно будет регулярно делать прививки, сдать анализы, ежегодно проходить осмотр у ветеринара. Бюджет содержания собаки в США составляет 250 долларов в год.

Также нужно иметь ввиду, что соседи не любят, когда лает собака. В некоторых случаях они могут вызвать полицию, и тогда вас ждет штраф. Во время прогулки собака должна быть в поводке и наморднике. Если ваш питомец испачкает кому-то одежду или позволит себе кого-то облизать, то на вас могут подать в суд.

Фото: mphit.xyz

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