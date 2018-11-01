На Дальнем Востоке увеличилась популяция медведей

Дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий информирует о том, что в Амурской области увеличилась численность медведей более чем на 1300 особей.
По летней статистике в этом регионе было насчитано 11798 бурых медведей.
Как сообщает главный охотовед Михаил Лесик, способ учета особей представляет собой промеры отпечатков мозолей передних лап, которые индивидуальны для каждого медведя. Для охотоведа с опытом невозможно перепутать следы. Сотрудники охотохозяйств буквально знают каждого хищника лично.
В амурских заказниках обитает 301 медведь, в 2017 году на особо охраняемых территориях было зарегистрировано 293 особи.
Самые многочисленные по количеству медведей заказники Свободненского и Тындинского районов. В сравнительно небольшом по площади Иверском заказнике обитает 27 особей, а в северном Урканском - 24 особи.
Фото: argumenti.ru
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