На Дальнем Востоке увеличилась популяция медведей

Дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий информирует о том, что в Амурской области увеличилась численность медведей более чем на 1300 особей.

По летней статистике в этом регионе было насчитано 11798 бурых медведей.

Как сообщает главный охотовед Михаил Лесик, способ учета особей представляет собой промеры отпечатков мозолей передних лап, которые индивидуальны для каждого медведя. Для охотоведа с опытом невозможно перепутать следы. Сотрудники охотохозяйств буквально знают каждого хищника лично.

В амурских заказниках обитает 301 медведь, в 2017 году на особо охраняемых территориях было зарегистрировано 293 особи.

Самые многочисленные по количеству медведей заказники Свободненского и Тындинского районов. В сравнительно небольшом по площади Иверском заказнике обитает 27 особей, а в северном Урканском - 24 особи.

Фото: argumenti.ru

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