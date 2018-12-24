В России разрабатывается вакцина от аллергии на кошек

В настоящее время в рамках проекта под названием Cats Project российскими и австрийскими специалистами создается профилактическая вакцина против аллергии на кошек. Планируется представить результаты работы в 2019–2020 годах, сообщает pora.ru.
Многие люди хотели бы завести кошек и котов дома, но им часто мешает аллергическая реакция на шерсть животных. Даже не сами питомцы, а аллергены как таковые опасны для чувствительного человека, если кто-то ранее контактировал с кошкой.
У аллергиков отекает слизистая оболочка носа, отчего он заложен, краснеют и болят глаза, бегут слезы, появляется сыпь на лице, шее или верхней части груди. У таких людей отмечаются повышенная утомляемость, усталость, постоянный кашель и другие симптомы.
Среди ученых на сегодня устойчиво мнение, что от аллергии избавиться нельзя, можно лишь облегчить интенсивность признаков и их частоту.
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