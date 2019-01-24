Кот набедокурил в съемной квартире на 77 тысяч рублей

Как сообщает сайт repairshome.ru, жительница Нижегородской области должна будет заплатить 77 тысяч за проделки своего в съемной квартире. В такую сумму оценен ущерб хозяйке квартиры, которую она снимала и в которой остались следы проживания ее питомца.

В начале прошлого года женщина сдала квартиру на шесть месяцев жительнице города Семенова. Через месяц, когда она явилась в квартиру, чтобы плату за аренду, то заметила, что обои в прихожей и на кухне порваны кошачьими когтями. Хозяйка не стала выселять женщину, так как та сказала, что обои переклеит. Но, когда владелица квартиры снова приехала, обои и так не были переклеены, а квартирантка заявила о расторжении договора.

В итоге женщина уехала, оставив после своего проживания порванные обои и ободранные двери. Компенсировать хозяйке ущерб она не стала. Но хозяйка не простила квартирантке причиненный ущерб и обратилась в суд. Она обратилась в Семеновский районный суд против бывшей квартирантки и потребовала возмещения ущерба. Ущерб оценили в 77 тысяч рублей, из них 69 878 рублей — это расходы на ремонт, и 7 тысяч — плата за услуги оценщика.

В договоре найма было прописано, что квартира сдается только для личного проживания. Соответственно, подписав его, женщина должна была поддерживать чистоту и порядок в квартире и бережно относиться к имуществу.

На суде квартирантка своей вины не признала, но не стала отрицать, что с ней в квартире жил ее кот. В связи с тем, что договор был нарушен, суд принял решение удовлетворить иск хозяйки квартиры и обязал бывшую квартирантку выплатить за проделки кота в квартире 76 878 рублей в пользу ее хозяйки.

Источник фото: Pravda.Ru

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