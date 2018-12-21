Житель Таиланда использует крокодила вместо сторожевой собаки

В городе Пхитсанулок (Таиланд) некий Канатип Натип держит у себя дома крокодила, который заменяет ему сторожевую собаку, рассказывает "Поплавок".
Натип купил рептилию на крокодиловой ферме для своих детей 20 лет назад. Дети выросли, а крокодил прижился. Мужчина несколько раз пытался проводить его на волю, но тот ни в какую не хочет покидать свою любимое место под столом в доме своего хозяина.
В конце концов Канатип Натип решил никогда не расставаться со своим питомцем. Всем хорошо известно, что в его доме живет крокодил, и ни один вор не отважится переступить порог его дома. Крокодил не бросается только на своего хозяина. К чужим он относится, мягко говоря, не дружелюбно.
В этой дружбе человека и рептилии есть только один недостаток. Вот уже 20 лет ни один сосед не осмеливается зайти к Канатипу Натипу в гости.
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