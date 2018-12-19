Догхантеры и котокафе объявлены вне закона

Спустя 8 лет после внесения Госдума окончательно приняла закон об ответственном обращении с животными. По нему за избиение или плохое обращение с животными грозит суд, при этом нельзя будет держать десятки кошек в квартирах (как и диких зверей), будут запрещены котокафе и всевозможные мишки и павлины в ресторанах, а опасных собак можно будет выгуливать только по строгим правилам.

В частности, новый закон запрещает избавляться от животных выбрасывать на улицу - их теперь можно только "передать другому владельцу или передать в приют". Собак потенциально опасных пород можно будет выгуливать, только используя ошейник и поводок, причем хозяева должны убирать "следы" за любыми питомцами. Запрещено содержать и диких животных дома (список утвержден) - так что, видимо, закончатся новости про медведей, крокодилов и львят в городских квартирах.

"Закон запрещает устраивать бои и натравливать животных друг на друга и на людей, а также запрещает контактные зоопарки и содержание животных в кафе и ресторанах",- отмечают законодатели.

Также парламентарии, наконец, определили требования к приютам для животных и список потенциально опасных пород собак. Закон теперь регламентирует правила обращения с бездомными - их нельзя бить и мучать, а отлов строго регламентируется и может производиться только под видеозапись.

"Безобразный отстрел животных на улицах, который сегодня захлестнул российские города и на котором "пилятся" огромные бюджетные деньги, становится вне закона", - комментирует закон депутат.

Лимит же на питомцев в квартирах и загородных домах теперь будет определяться, "исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам" - то есть, наконец, закончатся "пенсионерские" квартиры, от скуки и одиночества "набитые" кошками чуть ли не до потолка, равно как и дачи, полные голодных собак - собранных жалостливым, но бедным хозяином.

Дополнительно под закон будут прописаны и требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях - чтобы исключить издевательства в так называемых мобильных (и стационарных цирках).