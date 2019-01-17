Названы самые популярные в России клички кошек и собак

Mail.ru составила рейтинг самых распространенных в России имен домашних питомцев. В опросе, на основании которого составлен рейтинг, приняли участие 4288 хозяев собак и 6732 владельца кошек.

Самая популярная кошачья кличка в стране Муся. Также в топ-5 вошли Барсик, Василий, Семен и Рыжик. Чаще всего россияне заводят кошек пород британская короткошерстная (8%), шотландская вислоухая (5%), мейн-кун (3%), сибирская (2%) и персидская (2%).

В пятерку самых любимых собачьих прозвищ вошли Боня, Джесси, Арчи, Джек и Рэкс. А среди пород лидируют йоркширские терьеры (8%), немецкие овчарки (5%), чихуахуа (5%), лабрадоры-ретриверы (4%) и таксы (4%).

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в США домашних животных часто называют Трампами, Обамами и даже водкой, а на каждом российском корабле обязательно живут либо кот Матроскин, либо кошка Маринка.

Источник фото: "Правда.Ру"

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