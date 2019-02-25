Ученые: кошки копируют своих хозяев как и собаки.

Британский Университет Линкольна опубликовал исследование, согласно которому домашние кошки воспроизводят характер своих хозяев. Ранее считалось, что это свойство относится только к собакам, а для кошек характерно более независимое поведение.
Специалисты из университетской Клиники по поведению животных опросили 3300 владельцев кошек. Оказалось, что они восприимчивы к поведению "старших" почти как дети.
— Установлена связь между повышенной невротичностью владельца и более высокой вероятностью развития у кошек "поведенческих проблем", которые проявляются в более агрессивных, тревожных или боязливых манерах поведения, — сообщает The Sunday Times.
Питомцы нервных хозяев чаще болеют и набирают лишний вес. А у спокойных и доброжелательных владельцев кошки как правило не переедают и легко идут на контакт с людьми.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в результате проведения большого международного исследования ученые обнаружили у пожилых кошек признаки старческого слабоумия, похожего на человеческую болезнь Альцгеймера.
Источник фото: pixabay.org
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