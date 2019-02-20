Кошка Лагерфельда может не получить наследства

Завещание модельера Карла Лагерфельда, который скончался 19 февраля во Франции, может оказаться неисполнимым. Дело в том, что часть наследства он решил передать своей кошке по кличке Шупетт, а это противоречит французским законам.

— Французское законодательство рассматривает животное как движимое имущество, вещь. На самом деле в этом случае кошка является частью наследства, — прокомментировал ситуацию в эфире телеканала BFMTV вице-президент Высшего совета нотариусов Дэвид Амброзиано.

Лагерфельд никогда не был женат и не имел детей. Последние 8 лет бирманская кошка Шупетт не только скрашивала досуг модельера, но и помогала ему в работе. Так, за рекламные фотосъемки с участием кошки Лагерфельд получил 3 миллиона долларов.

Какую часть своих сбережений и имущества покойный хотел оставить Шупетт публично не сообщается. Вероятно, власти Франции назначат животному опекуна.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 1,3 миллиона долларов, которые завещал своей кошке житель Канады, получила религиозная организация. Ее представители взяли на себя обязательство кормить животное и регулярно показывать его ветеринару.

Источник фото: страничка Карла Лагерфельда в facebook

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