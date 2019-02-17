Ученые рассказали, почему каждый мужчина должен завести кота

Специалисты рассказали об огромной пользе, которую приносят коты владельцам-мужчинам. Домашние коты и кошки, выяснили исследователи, кроме лечения своих хозяев от разных болезней, могут предупреждать сердечно-сосудистые недуги, в том числе инфаркты и инсульты.

Коты — незаменимые лекари для "сердечников", пишет Pora. ru. Как утверждают американские биологи, пушистое животное на 20 процентов снижает риск инфаркта и инсульта у хозяев-мужчин. К такому выводу ученые пришли, проведя эксперимент с участием 10 тысяч мужчин и женщин в возрасте 40-80 лет.

В течение нескольких лет эксперты вели наблюдение за участниками исследования, выяснилось, что 70 процентов мужчин, доживших до 85 лет, держали дома кота или кошку.

Биологи объяснили, что такая польза не случайна. Кошки у своих владельцев вызывают положительные эмоции. В отношении женщин, установили исследователи, лечебное влияние кошек проявлялось в меньшей степени. Эксперты сделали вывод, что дамы чаще мужчин дают выход плохим эмоциям, поэтому меньше нуждаются в кошачьей терапии.

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