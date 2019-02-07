В результате наводнения на улицах Таунсвилла поселились крокодилы

По улицам австралийского города Таунсвилл, как по рекам с недавних пор плавают все виды местных рыб и даже крокодилы со змеями, рассказывает poplawok.ru.

Это случилось после проливный дождей, которые обрушились на северо-восток Австралии и шли, не переставая, несколько месяцев подряд. В результате все водохранилища переполнились водой. Рассказывают, что на некоторые плотины давление воды в два раза превышало их расчетную мощность.

Чтобы спасти гидротехнические сооружения, воду начали сбрасывать, и в низких местах начались небывалые наводнения. В частности полностью затопило один из районов города Таунсвилл.

Горожане бояться ходить по воде пешком, а те, кто пользуется автомобилем, ночуют на парковках. Оказавшись хотя бы по щиколотку в воде, они рискуют стать жертвой какой-нибудь кровожадной твари.

К этому неожиданному бедствию добавилось еще более страшное. Вместе с крокодилами и змеями в затопленные районы пришли миллионы ядовитых и болезнетворных насекомых. Они оказались еще опасней рептилий.

Читайте также:

Лукашенко разрешил ловить радиационную рыбу

В океане бесследно исчез Есанбеханакитакойима

На туристов-рыбаков напал горбатый кит

Компания PowerVision сделала беспилотник для рыбаков