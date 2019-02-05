В британском зоопарке можно назвать тараканов именами бывших возлюбленных

Надвигается День всех влюбленных. Сотни тысяч людей по всему миру, а также многие организации и предприятия начинают готовиться к торжеству.
Необычным способом захотели отметить День всех влюбленных в одном из зоопарков Великобритании. Тамошние работники предложили всем желающим назвать местных тараканов именами своих бывших возлюбленных.
О любопытные идеи британского зоопарка сообщает индийская телекомпания NDTV.
Услуга, что примечательно, платная — за возможность дать имя таракану британцам придется заплатить. Но, отмечают сотрудники зоопарка в Великобритании, не стоит жалеть своих денег. Это, уверены они, отличная возможность отомстить своим бывшим возлюбленным за любовные обиды и душевные раны.
Неординарная идея инициативных сотрудников британского зоопарка вызвала небывалый резонанс среди пользователей сети Интернет. Так, многие, например, предлагают давать имена не только тараканам, но также крысам и жабам.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что москвич оказался в больнице после того, как собирался уничтожить обыкновенного таракана газовым баллончиком и зажигалкой.
Также "Правда.Ру" писала о том, что человеческое ухо, по мнению целого ряда специалистов, лучший дом для тараканов. Там им вольготно, тепло и уютно, сообщают эксперты, а запах ушной серый будоражит аппетит паразитов.
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