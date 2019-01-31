Отец спас сына от крокодила, укусив хищника за лапу

Некто Диего Абулхасан из города Балабака (Филиппины), спасая сына, попавшего в зубы крокодилу, так искусал рептилию, что та бросила добычу и ретировалась.
Как рассказывает poplawok.ru, крокодил напал на 12-летнего подростка, когда тот со своим младшим братом купался в реке. Он схватил мальчика за руку и потащил в воду.
Пока рептилия пыталась убить ребенка, его брат успел сбегать домой и позвать отца. Сражение Диего Абулхасана с крокодилом очевидцы описывают по-разному. По одной версии, он бил крокодила кулаком по морде, по другой, — палкой.
Однако ни кулаки, ни палка не подействовали на хищника. Он упорно не хотел выпускать мальчика из пасти. Тогда отец вцепился в него зубами и грыз несколько минут, пока рептилия не отступилась.
Мальчик, хоть и серьезно пострадал, остался жив и сейчас выздоравливает в больнице.
Между прочим, в этом Балабаке крокодилам частенько достается на орехи. В прошлом году рептилия напала на 15-летнего подростка. Тогда на помощь мальчику тоже прибежал отец, как следует наподдавал хищнику и спас сына.
Читайте также:
Лукашенко разрешил ловить радиационную рыбу
В океане бесследно исчез Есанбеханакитакойима
На туристов-рыбаков напал горбатый кит
Компания PowerVision сделала беспилотник для рыбаков
Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
За два месяца до президентских выборов на Украине 31 марта прогноз по ним для "Правды.Ру" дал директор Украинского института анализа и менеджмента политики.