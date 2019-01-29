В США аллигаторы вмерзли в лед и впали в спячку

В Северной Каролине аллигаторы почувствовали на собственной шкуре, как живется моржам и морским котикам, рассказывает poplawok.ru.
Вообще-то, в Северной Каролине среднегодовая температура не падает ниже 15 градусов тепла. Поэтому, когда река Шаллотт в Shallotte River Swamp Park начала покрываться льдом, аллигаторы, видимо, сильно удивились.
Не меньше аллигаторов удивились и местные ученые. Они не ожидали, что американские крокодилы, которые никогда в жизни не видели льда, могут спокойно переносить оледенение — они просто высунули свой нос из-под воды и впали в спячку.
Жизни аллигаторов, хоть они и закованы в лед, ничего не угрожает. Сейчас они кажутся мертвыми, говорят ученые, но когда лед растает, они снова оживут.
Сколько именно аллигаторов попало в ледяной плен, никто не знает. В ролике, который гуляет по интернету, можно насчитать не меньше 18 рептилий.
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