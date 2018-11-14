Рыбаки из Татарстана решили похвалиться на весь мир своим уловом, сняли его на видео, выложили в сеть и заплатили из-за этого необдуманного шага 5 тысяч рублей.
Как пишет Poplawok, мужчины предъявили сообществу соцсетей пять мешков крупного сазана, которые все вместе весят килограммов 60. Среди посетителей соцсетей нашлись бдительные граждане. Они заподозрили хвастунов в браконьерстве и сообщили "куда следует".
В Рыбнадзоре тоже не поверили, что пять мешков сазана можно поймать на удочку, провели расследование и выписали нескромным браконьерам и фанатам любительского кино пять тысяч рублей штрафа.
Фото: vestikamaza. ru
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