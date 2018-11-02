Зоопарк Таиланда приглашает посетителей на ночное сафари

Самый крупный контактный зоопарк Королевства Таиланд Кхао Кхео, расположенный в городе Паттайя, приглашает посетителей на ночное сафари. Гостям зоопарка предоставляется возможность познакомиться поближе с уникальными экзотическими животными.

Посетители зоопарка смогут полюбоваться прекрасными природными ландшафтами этой красивой страны, посмотреть животных со всего мира и погрузиться в удивительную атмосферу отдыха. По мнению отдыхающих и местных жителей, зоопарк Кхао Кхео - одна из главных достопримечательностей пригородов Паттайи, которая, кстати, является яркой жемчужиной Королевства Таиланд.

Обитателей Кхао Кхео (кроме хищников) можно покормить и погладить. На территории зоопарка даже есть отель, поэтому туристы имеют уникальную возможность полностью раствориться в атмосфере дикой природы. Для всех желающих почувствовать, что такое настоящая ночь в экваториальных джунглях, Кхао Кхео предоставляет услугу ночного сафари. Дикие звери поражают своей ночной активностью, что оставляет незабываемое впечатление.

По словам основателя туристического проекта GeoGuru, Тимура Збарского, который живет в Таиланде, Кхао Кхео - удивительное место, находясь в котором можно ощутить единение с дикой природой. У гостей зоопарка есть уникальная возможность познакомиться с муравьедом или пригласить на обед семейство диких обезьян.

Сейчас услуги по бронированию отеля и ночное сафари стали вновь доступны гостям после перерыва, который был связан с реконструкцией зоопарка.

Фото: diastyle.ru

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