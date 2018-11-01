Специалисты из Университета Хельсинки: улыбка человека влияет на поведение собак

Специалисты финского университета в рамках проекта Canine Mind в научном журнале Frontiers in Psychology сообщают о том, что когда собаки смотрят на то, как человек улыбается, они могут пропустить надвигающуюся опасность...
В опыте принимали участие 43 собаки. Каждому животному ученые показывали фотографии с изображениями разных лиц: с сердитыми и улыбающимися. Каждая собака проходила этот тест два раза.
Первый раз они находились под воздействием окситоцина (окситоцин – гормон, связанный с такими эмоциями, как доверие и любовь), второй раз – без него.
Каждый раз, когда собака смотрела на изображение на компьютере, специалисты измеряли размер ее зрачков. По мнению ученых, это важный показатель, который напрямую связан с эмоциями и фокусировкой внимания.
Обычно собаки концентрируются на том, что несет в себе какую-либо опасность или угрозу. В результате исследования выяснилось, что гормон окситоцин способствует тому, что собака игнорирует инстинкт выживания. Вместо этого собак больше интересовали улыбающиеся лица. Когда же этот гормон не вырабатывался, то есть животные видели сердитые лица, они на них сосредотачивались.
Фото: kormotech.org.ua
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