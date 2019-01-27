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Автор Полина Козлова

Сделаны друг для друга: человек и собака

Зоосфера » Собаки

Наверняка, вы слышали, что большинство людей, впускающих собак в свою жизнь, получают огромное удовольствие от нахождения рядом. Дело в том, что эти животные удивительным образом влияют на человеческий организм, а больше на его подсознание.

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Не нужно думать, что это обычное предположение, потому что всему есть объяснение и этот случай не является исключением. Мэг Ольмерт объяснила это в своей книге, которая называется "Сделаны друг для друга: биология связи человека с животными".

В книге сказано, что взаимодействие человека с собаками началось достаточно давно. Эти данные автор получила, узнав результаты раскопок, которые свидетельствуют о том, что в предполагаемое время люди стали жить с собаками. Это общение определенным образом отобразилось на общем состоянии человека. Возможно, вы догадались, но мы скажем, что потомками собак считаются волки, которые на протяжении долгого времени находились рядом с человеком.

Так как же на человека и его организм влияет нахождение любимого питомца рядом? Автор упомянутой книги убеждена в существовании индивидуальной нейрохимической, психологической и поведенческой обратной связи, которая появляется между человеком и любимцем.

Кстати, автор считает, что человек для собаки — это нечто величайшее, что когда-либо видела собака, ведь у них существует особенный контакт. Вы замечали, какова разница отношений ваших с вашей собакой и ваших с собакой вашего соседа? У каждого человека есть определенная связь именно со своим питомцем.

Было проведено исследование, в котором мать испытывает разные эмоции во время того, как смотрит на изображение своего ребенка, а после — на фото остальных детей. Когда мать смотрит на собственное дитя или же на любимого питомца (странное сравнение, но все же), то активизируются некоторые участки мозга, которые вырабатывают окситоцины и дофамины. Таким образом начинает понижаться скорость биения сердца, а также снижается кровяное давление и в крови появляются серотонин, адреналин и опиоиды. Их еще называют антистрессовыми. И они также выделяются у человека, когда он видит своего питомца.

После общения с собакой человек чувствует себя умиротворенно, спокойно. Появление серотонина и адреналина вызывается различными методами, но только времяпровождение с любимым питомцем считается самым простым и при этом доступным способом. А еще такое "лекарство" не дает побочных эффектов.

Также специалисты выяснили, что собаки оказывают на человека терапевтический эффект. Интересно, что есть даже специальные программы, в которых собаки используются для терапии. Автор издания, которое упомянуто выше, тоже работает сейчас над такой интересной и необычной программой. В ее рамках Мэг Ольмерт оказывает помощь людям, которые имеют посттравматические расстройства или находятся в глубоком стрессовом состоянии. Пациенты, которые проходили эту терапию, говорят, что собаки — это самое лучшее лекарство от всех болезней.

Упомянутая книга отлично подойдет родителям, у которых дети просят завести собаку. Не бойтесь, в любом случае ребенок станет самостоятельнее, ведь за питомцем нужно следить. А также вашему чаду станет легче адаптироваться в общении со сверстниками, ведь собака положительно влияет на детскую психику и настраивает ее на нужный лад.

Нельзя не согласиться, что многие хотят избежать лечения при помощи таблеток или при помощи хирургического вмешательства. Прекрасно, когда есть возможность хоть где-то применить такую по истине действующую терапию.

Источник фото: mysuncoast.com

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