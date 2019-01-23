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Автор Екатерина Журавлева

Почему кошки так любят коробки

Зоосфера » Кошки

Всем известно, как сильна привязанность кошек к коробкам. Стоит поставить лежанку или новый домик рядом с коробкой, и кошка неизменно выбирает второе. В чем секрет этого явления, почему кошкам так нравится аскетичное картонное укрытие, а не уютный дом?

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Подобному поведению можно найти несколько причин: либо кошка чувствует себя в засаде, либо спасается от стресса, либо греется.

Голландские исследователи решились изучить данный вопрос и сделали вывод: пребывая именно в закрытом и небольшом пространстве, животные могут избежать стресса.

Привычки домашних животных изучаются давно, и данное исследование — не первое, которое затрагивает данную тему.

Ранее ученые выяснили, что кошки предпочитают сложный ландшафт, а именно, наличие ходов, тайников, укромных мест, укрытий и т. п. Возможно, это происходит оттого, что домашние кошки все равно генетически остались хищниками, а значит, им нужна засада, чтобы охотиться. Соответственно в том месте, где кошки ощущают себя подобным образом, они обретают уверенность.

Есть и другие причины: пребывая внутри сложной конструкции, кошки редко испытывают стресс. Об этом говорят ученые из Бристольского университета.

Исследование же, о котором написано выше, — продолжение старой темы, однако наука не стоит на месте, и постоянно выявляются новые аспекты. Так, авторы исследования обратили внимание не на пристрастие кошек определенному виду ландшафта, а непосредственно на пристрастие к коробкам.

Ученые провели эксперимент в приюте для животных на тех кошках, которые только поступили в учреждение. Одних животных снабдили коробками, других — нет.

Через несколько дней можно было заметить разницу в поведении тех и других. Удалось понять: кошки, которые были обделены коробками, в большей степени подвергались стрессу, чем те, кто жил рядом с коробками.

Вместе с тем животные, которые могли прятаться, быстрее и лучше привыкали к незнакомому месту и были больше расположены к общению с человеком.

Очень многие животные имеют склонность прятаться при любой тревоге, однако у кошек это чувство развито намного сильнее: механизмы, отвечающие за решение конфликта, у кошек выработаны в меньшей степени.

Конечно, приведенное объяснение годится для тех кошек, которые находятся в стрессе, в экстренной ситуации. Тем не менее мы знаем, что даже те кошки, которые живут в согласии с хозяевами и в хороших условиях, все равно предпочитают коробки. Поэтому здесь стоит привести еще одно мнение на этот счет: любовь к коробкам связана с терморегуляцией.

Больше десяти лет назад биологи выяснили, что лучшая температура для кошек — от тридцати до тридцати шести градусов. Тогда кошка не тратит энергию ни на обогрев, ни на охлаждение. Такая температура не слишком комфортна для человека, и в домах царит иной микроклимат. Поэтому коробка, выполняя функцию обогревателя, решает эту проблему.

Источник фото: pxhere. com

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