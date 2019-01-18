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Автор Полина Крамер

Странное поведение вашей кошки: как расшифровать

Зоосфера » Кошки

Иногда кошки делают такие вещи, которые мы, их хозяева, понимаем с трудом. Основная причина такого поведения часто связана с инстинктами, оставшимися у них от диких предков.

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Кошка сидит в коробке или на ней

Кошки, похоже, очень любят сидеть в коробках или сверху, независимо от того, где они находятся: на складе, дома, на помойке, в магазине. Дело в том, что кошки постоянно что-то исследуют, и коробка — одна из вещей, которую они используют для этих целей, и делают своим потенциальным укрытием от опасности.

Постоянные прыжки и скольжения в коробку дают им возможность реализовать их инстинкт по поиску безопасного пространства, подобно тому, как это происходит в дикой природе.

Предоставление коробок и других подобных пространств для вашей кошки — недорогой способ обогатить вашу домашнюю среду и сделать приятное питомцу.

Попытайтесь не держать игрушки в этих местах и всегда следите за тем, чтобы окружающая среда не несла в себе опасности для питомца.

Что касается хранения игрушек вашего любимца, имейте в виду, что их извлечение из мест хранения не должно быть для кошки сложным делом.

Кошка сидит на электронном оборудовании

Кошки могут сидеть на электронике или рядом с ней, например, на компьютерах и телевизорах, потому что эти предметы — теплые и содержат движущееся изображение, которое привлекает их внимание.

Еще одна причина, по которой ваша кошка сидит на телевизоре, может заключаться в том, что она хочет взаимодействия с вами, поэтому пытается отвлечь вас от устройства, которому вы готовы отдать свое внимание.

Хороший способ проверить это — проследить, тратит ли она столько же времени на это электронное устройство, когда вы даже не подходите к нему.

Кошка слишком активна ночью

Поскольку кошки — в большей степени ночные существа, естественно, что они будут более активными именно в этот период.

Мы больше времени проводим вне дома в течение дня, и этот период питомцы коротают во сне.

Вы можете повысить уровень активности вашей кошки в дневное время, предоставив ей привлекательные игрушки или установив определенные задачи для вашего питомца, прежде чем покинуть дом.

Вернувшись вечером, вы можете продолжить мотивировать питомца аналогичным способом. Это поможет кошке израсходовать накопившуюся энергию, чтобы она смогла больше отдыхать по ночам.

Подобной же цели служит кормление питомца в дневное время, чтобы энергия, которую дает пища, расходовалась в более удобный для вас период.

Воровство

Некоторые кошки крадут практически любые предметы, до которых им только удается добраться.

Если ваша реакция на такое хулиганство животного — яркая, даже с отрицательной окраской, это может способствовать ее продолжать в том же духе. Она будет считать воровство — своеобразной формой общения с вами или новой игрой.

Если вы считаете, что это так, попробуйте предоставить какую-нибудь альтернативу деструктивному поведению питомца, чтобы он мог переключиться. Подойдут активные игры.

Будет полезно установить для игр и развлечений определенное время. Это поможет вашей кошке избавиться от скуки, которая часто провоцирует ее на неправильные поступки.

Кража также может быть связана с текстурой предмета. Ваша кошка может наслаждаться вкусом различных тканей и веществ…

Еще одна причина заключается в том, что кошка испытывает стресс и крадет вещи, которые помогают ей успокоиться. К

Между тем для успокоения кошки могут предпринимать и иные шаги, в частности, есть шерсть.

Если ваша кошка крадет некоторые вещи и перемещает их в другое место — например, носки, речь может идти о хищническом инстинкте. В этом случае носок используется в качестве "жертвы".

Если вы считаете, что такое поведение у вашей кошки проявляется систематически, вам следует обратиться за помощью к бихевиористу или ветеринару.

Кошка постоянно тянется к воде

Многие кошки любят воду, хотя они не реагируют на нее так же, как собаки. Кошки предпочитают приближаться к воде на своих условиях, и не любят изменять им.

Когда дело доходит до питьевой воды, кошек больше привлекает течение проточной воды или падающие из крана капельки, потому что этот способ взаимодействия с водой подобен для них природному.

А вот вода в миске с меньшей вероятностью привлечет внимание кота или кошки, так как они не могут почувствовать ее запах или увидеть движение.

Если вы беспокоитесь из-за того, что ваша кошка слишком мало пьет из-за "менее интересной" формы воды, попробуйте поэкспериментировать. Дайте ей возможность "поохотиться" за водой, "поймать" ее, а еще лучше — попробовать добыть для вас воду самостоятельно.

Здесь перечислены лишь некоторые аспекты странного поведения вашей кошки. Если вы заметили у своего питомца какие-то необычные привычки, не спешите сразу бежать к ветеринару.

Подумайте, возможно, вашей кошке просто не хватает внимания, а может быть, она пытается проявить свои природные инстинкты.

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