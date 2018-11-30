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Автор Сергей Бухранский

А поговорить: как сделать собеседника из волнистого попугайчика

Зоосфера

Многие владельцы волнистых попугайчиков с завистью смотрят на тех, у кого попугаи побольше и к тому же говорящие. И почему-то все уверены, что волнистый попугай говорить не сможет. Однако это не так.

А поговорить: как сделать собеседника из волнистого попугайчика. 395426.jpeg

Оказывается, волнистые попугаи могут прекрасно обучаться человеческой речи. Нужно только правильно подойти к процессу обучения пернатого друга.

Если вы только решили приобрести попугайчика и для вас важно, чтобы он говорил, выбирайте самого любопытного. Потрясите ключами, если попугайчик интересуются незнакомыми звуками, то научить говорить его будет легче.

Учить говорить птицу нужно начинать с молодого возраста. Взрослую или старую птицу лучше не мучать.

Старайтесь приучить питомца к рукам. Такая птица больше доверяет хозяину и, соответственно, будет лучше обучаться. Молодые птицы, привыкшие к рукам, не испытывают беспокойства, плюс они еще не знают многих звуков. А это залог того, что им захочется повторять новые.

Проводите обучение в строго определенное время. Очень хорошо будет, если это будет происходить утром.

Во время обучения повторяйте нужное слово много раз, пока птица его не усвоит.

Занятие должно продолжаться не меньше получаса и желательно — ежедневно. Если у вас не одна птичка, то на времени занятий их лучше разделить. Вторая птица будет сильно отвлекать от уроков.

Обязательно поощряйте попугая после каждого занятия, даже если он не достиг положительных успехов. После занятия обязательно верните птицу в клетку.

Начинайте обучение с простых слов, и только после того как птица усвоит несколько простых слов, переходите к обучению несложным фразам.

В процессе начала обучения попугайчика, используйте слова, которое содержат согласные буквы: к, п, р, т и гласные: а, о. Такие буквы быстрее и легче даются пернатому.

Интересно, но женский голос больше нравится волнистым попугаям. Так что для обучения можно мобилизовать жену.

Не стоит ругать или наказывать птицу. Попугаи — очень ранимые и обидчивые птицы. Если вы будете на него кричать, то, скорее всего, он и вовсе откажется говорить. К тому же вы можете спровоцировать у него стресс, а это приводит к различным болезням.

Не прерывайте обучение даже на день. Если вам все-таки пришлось прерваться на длительный срок, то начинайте с самого начала. Увы, попугайчики быстро все забывают без практики.

И главное, постоянно повторяйте выученный материал. Успех всего мероприятия зависит от вашего терпения и любви к питомцу.

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А поговорить: как сделать собеседника из волнистого попугайчика
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