Есть ли у животных чутье на природные бедствия?

Ученые сомневаются, что у животных есть чутье на природные бедствия, однако наблюдения показывают обратное.

Полно историй о том, как наши питомцы шестым чувством определяют погодные изменения. Кто-то уверяет, что его кошка пряталась под кроватью перед землетрясением. Иные — что их собака отказывалась выходить на улицы накануне цунами.

И хотя этому мало научных подтверждений, бытовые наблюдения и рассказы очевидцев указывают на то, что животные каким-то образом умеют предсказывать природные катаклизмы.

Журнал National Geographic напоминал о записях древних хроник 373 года до нашей эры о том, что перед тем, как мощное землетрясение и последующее наводнение поглотило и уничтожило древнегреческий город Гелику, его стали массово покидать змеи, крысы и другие грызуны.

Подобные истории циркулировали во все века — о том, что якобы какие-то животные заранее принимались убегать и прятаться от различных несчастий.

Например, в 1975 году власти Китая объявили эвакуацию в городе Хайчэн, частично базируясь на наблюдениях за необычным поведением животных. Вскоре после этого разразилось землетрясение магнитудой в 7,3 балла, в котором погибли 2041 человек и пострадали 27538 человек. Но по оценкам экспертов, если бы не эвакуация, число погибших и пострадавших могло превысить 150 тысяч человек.

В 2004 году многие животные сумели избежать цунами в Индийском океане, которое погубило более 230 тысяч человек в более чем десятке стран. Ходили истории, что за несколько дней до цунами многие животные вели себя странно — собаки отказывались выходить на улицу, слоны трубили и убегали на возвышенности, фламинго покидали насиженные места. Многие тогда задавались вопросом: быть может, и правда животные способны чуять надвигающиеся ураганы раньше людей и принимать защитные меры?

От акул до домашних любимцев

Ряд исследований говорит о том, что акулы реагируют на падение барометрического давления (что обычно предшествует шторму) массовым бегством на глубину в поисках "безопасной гавани".

Так поступили акулы в 2001 году, когда тропический шторм Габриэль вызвал оползень в заливе Терра Сейя во Флориде. Подобным образом они себя вели и в 2004 году, когда заранее стали скрываться из зоны бедствия на пути урагана Чарли — такое поведение акул вполне соответствовало реакции на изменения давления воздуха и воды.

Но не надо далеко ходит за акулами — наши барометры живут рядом с нами. Многие владельцы собак и кошек клянутся, что их питомцы умеют предсказывать погоду — они начинают бегать и прятаться, подвывать и паниковать.

В 2010 году ресурс Petside. com провел опрос среди владельцев домашних животных — две трети из них уверены, что у их питомцев есть шестое чувство на грядущие штормы и другие погодные явления. Они сообщили, что собаки и кошки стараются спрятаться в безопасное место, воют или скулят, становятся гиперактивными.

Что говорит наука

Однако ученые скептически относятся к таким наблюдениям. Они относят такие истории к "фокусированию на психологическом эффекте", когда люди вспоминают о необычном поведении животных только после того, как катастрофа уже случилась. Мол, если бы ничего такого не произошло, то они бы и не вспомнили о странной реакции питомцев.

"Мы имеет дело со множеством анекдотов, баек, — сказал в интервью National Geographic Энди Майкл, геофизик Геологической службы США. — Животные реагируют много на что — на голод, на хищников, на защиту территории, на самок, поэтому трудно получить точные данные о предупреждающих сигналах от них".

Геологическая служба США проводила несколько исследований на предмет животных предсказаний погоды еще в 70-е годы, но, по словам Майкла, "ничего конкретного из этого не вышло". С тер пор исследований в этой области не проводилось.

Однако не все ученые так пренебрежительны. Исследование 2011 года выяснило, что обоняние собак сильнее человеческого от 10000 до 100000 раз, и они способны унюхать изменения в воздухе до наступления природного бедствия.

По другой теории, животные улавливают инфразвуковые (низкочастотные) волны, которые вызываются землетрясениями, извержениями вулканов, молниями и другими высокоэнергетическими природными явлениями.

Словом, пусть ученые пока и не признают за вашими питомцами особых способностей, но если ваша собака или кошка начинает психовать, можете на всякий случай поискать место на возвышенности — либо спрятаться вместе с ними под кроватью.

Источник фото: pxhere. ru